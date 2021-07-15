Кампания реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В конференц-зале Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области прошла пресс-конференция, посвященная старту в регионе всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход», которая реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) Госавтоинспекцией России при поддержке Минпросвещения и Минтранса России.Участие в пресс-конференции приняли заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Ершов, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Ринат Шаниязов, председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Светлана Жирова, заместитель директора МБУДО «ЮАШ» г. Владимира Любовь Кузьмина, начальник отдела общего образования Департамента образования Владимирской области Игорь Мальгин ипредставитель экспертного центра «Движение без опасности» Елена Беллис.Как отметил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Владимирской области полковник полиции Александр Ершов, практически каждое второе ДТП данного вида в регионе произошло из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. В прошедшем году зарегистрировано снижение числа ДТП на 24% и травмированных в них людей на 30%, зафиксированных в зоне пешеходных переходов, но при этом следует отметить, что число погибших возросло на 16%. Александр Ершов также пояснил, что пешеходы часто сами нарушают ПДД и пренебрегают ношением световозвращающих элементов.«Очень хорошо, что проект «Твой ход, Пешеход!» будет реализован у нас в области. И, мы надеемся, положительно отразится на поведении пешеходов и водителей», - подчеркнул он.Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Ринат Шаниязов пояснил, что в регионе ведется активная работа по выполнению требований национального проекта БКД.Председатель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Светлана Жирова также добавила, что очень важно проводить целенаправленную профилактику для предупреждения ДТП с детьми и подростками, постоянно напоминать, что пешеход должен сам убедиться в своей безопасности.По словам представителя экспертного центра «Движение без опасности» Елены Беллис, социальная кампания «Твой ход, Пешеход!» во многом нацелена именно на профилактику и разъяснительную работу среди пешеходов и других участников дорожного движения.Завершая пресс-конференцию, участники отметили, что широкомасштабная социальная кампания «Твой ход! Пешеход» станет важным элементом развития безопасного дорожного пространства за счет роста осведомленности и осознанности всех участников дорожного движения.Чтобы восполнить пробелы в знаниях пешеходов и водителей, во Владимире запланировано порядка 180 разнообразных мероприятий.