Она переходила дорогу в неположенном месте.

На выезде из Владимира у гипермаркета «Лента» на девятом километре трассы М-7 «Волга» насмерть сбили 79-летнюю пенсионерку. Авария произошла 14 июля около 22:10.По данным УМВД по Владимирской области, женщина переходила автомагистраль в неположенном месте. В этот момент на неё наехали «Субару» под управлением 39-летнего мужчины и «ГАЗель», за рулём которой сидел 21-летний парень.Сначала пострадавшую сбил «японец», а отечественное авто наехало на лежащего пешехода, который оказался в левой полосе. Женщина скончалась на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства её гибели.