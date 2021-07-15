К началу учебного года успевают. Новая школа в микрорайоне Коммунар города Владимира технически готова на 90%. Уже начались поставки учебного оборудования, методических блоков, готовится цифровое обеспечение кабинетов в будущей 46-й школе.

К началу учебного года успевают. Новая школа в микрорайоне Коммунар города Владимира технически готова на 90%. Уже начались поставки учебного оборудования, методических блоков, готовится цифровое обеспечение кабинетов в будущей 46-й школе.Ожидается, что она станет одной из самых современных в областном центре. В учреждении будет два бассейна, большой спортзал и даже кинотеатр с проектором. Запланирована работа студии живописи, пения, зала хореографии, мастерские кулинарии, множество кружков. Сейчас в школе активно оснащаются комнаты профильных предметов, обустраивается пришкольная территория, появились тротуары. Новая школа рассчитана на 1100 мест и распахнет свои двери для первых учеников уже в сентябре этого года.