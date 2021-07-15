По состоянию на 15 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 15 июля в медицинских организациях региона действует 1791 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.84,6 процента из них занято (1515), свободны 276 коек.37081 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 238 человек.За период наблюдения в области отмечено 1337 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.