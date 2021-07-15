Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена финансовая помощь семьям в случае рождения второго и последующих детей, а также двойни или тройни.

Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена финансовая помощь семьям в случае рождения второго и последующих детей, а также двойни или тройни.За первое полугодие 2021 года эта выплата предоставлена 2471 семье, на эти цели направлено 17,7 млн. рублей, сообщает пресс-слдужба администрации Владимирской области.Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в 2021 году составляет:– на второго ребёнка – 4893 рублей;– на третьего – 9781 рублей;– на двойню – 16296 рублей;– на тройню – 119018 рублей.Пособие выплачивается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) на территории Владимирской области. При установлении права на выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка.В отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи необходимо предоставить следующие документы:– заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию;– паспорт гражданина РФ;– свидетельства о рождении детей;– документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.Обращаем внимание, что право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.Подробную информацию об этой и других социальных выплатах можно получить в отделе социальной защиты населения по месту жительства, а также на сайте Департамента в разделе «Выплаты и льготы гражданам».