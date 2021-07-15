Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных
категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена финансовая
помощь семьям в случае рождения второго и последующих детей, а также
двойни или тройни.
Законом «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» предусмотрена финансовая помощь семьям в случае рождения второго и последующих детей, а также двойни или тройни.
За первое полугодие 2021 года эта выплата предоставлена 2471 семье, на эти цели направлено 17,7 млн. рублей, сообщает пресс-слдужба администрации Владимирской области.
Выплата предоставляется независимо от доходов и имущественного положения семьи. Её размер в 2021 году составляет:
– на второго ребёнка – 4893 рублей;
– на третьего – 9781 рублей;
– на двойню – 16296 рублей;
– на тройню – 119018 рублей.
Пособие выплачивается одному из родителей, постоянно проживающему совместно с рождённым ребёнком (детьми) на территории Владимирской области. При установлении права на выплату учитываются предыдущие дети, рождённые матерью ребёнка.
В отдел социальной защиты населения по месту жительства семьи необходимо предоставить следующие документы:
– заявление о назначении единовременной денежной выплаты с указанием реквизитов лицевого счёта для перечисления в финансово-кредитную организацию;
– паспорт гражданина РФ;
– свидетельства о рождении детей;
– документы, подтверждающие постоянное проживание на территории области заявителя совместно с ребёнком, при рождении которого возникло право на выплату.
Обращаем внимание, что право на выплату сохраняется в течение 6 месяцев со дня рождения ребёнка.
Подробную информацию об этой и других социальных выплатах можно получить в отделе социальной защиты населения по месту жительства, а также на сайте Департамента в разделе «Выплаты и льготы гражданам».