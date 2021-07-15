Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт просит помощи жителей области в поиске Шалыгина Александра Алексеевича, 1950 года рождения (71 год), город Александров, Владимирская область.

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" просит помощи жителей области в поиске Шалыгина Александра Алексеевича, 1950 года рождения (71 год), город Александров, Владимирская область.С 12 июля 2021 года его местонахождение неизвестно.Может находиться в вашем районе!Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, глаза светло-серые, волосы светло-русые с проседью.Был одет: серая рубашка, серые спортивные брюки, серо-синие тапки. С собой у мужчины были костыли.Инфорг: HeadHunter (Татьяна) 89190051645Фото: