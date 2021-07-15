Рост цен на продовольствие во Владимирской области в июне по сравнению с майскими показателями несколько снизился.

Рост цен на продовольствие во Владимирской области в июне по сравнению с майскими показателями несколько снизился. Как отмечают во Владимирском отделении Банка России, на это, в частности, повлияла обеспеченность местными продуктами. Например, выросли объемы производства тепличных овощей во владимирских комплексах ─ поэтому цены на огурцы замедлили рост. А широкое предложение продукции птицеводческих хозяйств региона привело к уменьшению роста цен на куриное мясо и яйца.А вот инфляция на непродовольственном рынке и в секторе услуг региона в июне подросла. Прежде всего это связано с повышенным спросом на стройматериалы для благоустройства жилья и товары мебельных магазинов, а также изменению цен на проезд в фирменных поездах дальнего следования в высокий туристический сезон.В целом, годовая инфляция во Владимирской области в июне составила 6,7%. Как отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова, «по отдельным категориям продовольствия уже отмечается положительная динамика. Так, цены на картофель замедлили рост вслед за поступлением нового урожая из южных регионов. В дальнейшем, по мере поступления свежего урожая, они продолжат корректироваться по другим овощам и фруктам».Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Фото автора Matthias Zomer: Pexels