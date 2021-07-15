По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца текущих суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. Усиление северо-западного ветра - 12-17 м/с.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 июля в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца текущих суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. Усиление северо-западного ветра - 12-17 м/с.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, сообщила пресс-служба МЧС по Владимрской области.Нарушением в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличением количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Фото