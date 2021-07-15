Правильным и обоснованным назвали во владимирском отделении Единой России решение администрации области о переносе ограничений для фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.

Правильным и обоснованным назвали во владимирском отделении Единой России решение администрации области о переносе ограничений для фитнес-центров, салонов красоты и парикмахерских.В то же время следует скорректировать ограничительные меры в отношении предприятий сферы услуг и общепита. Необходимо разрешить людям посещать общественные предприятия без предъявления QR- кодов и ПЦР тестов, но с соблюдениями требований Роспотребнадзора по количеству присутствующих посетителей, использованию СИЗ и организации входного фильтра. До достижения 60 процентов вакцинированных совершеннолетних жителей региона, считают в партии.Николай Питиримов, секретарь местного отделения Партии «Единая Россия» г. Владимира:- Для успешной прививочной кампании необходимо принять дополнительные меры для организации простых и доступных способов вакцинации населения. Это касается организации дополнительных прививочных пунктов, в том числе и без предварительной записи//Разделяя ответственность за меры по борьбе с распространением новой короновирусной инфекции, выражаем надежду, что представителями региональной власти будут услышаны наши аргументы и изменения в указ губернатора будут внесены оперативно.