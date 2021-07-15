Главный санитарный врач региона подписала соответствующее постановление.

Во Владимирской области Роспотребнадзор ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный санитарный врач Татьяна Данилова подписала постановление, по которому прививка от COVID-19 стала необходимой для работников ряда отраслей.В нижеуказанных сферах необходимо привить 60% человек:- образование;- здравоохранение и фармацевтика;- соцзащита;- правоохранительные органы;- заведения общепита и торговли;- клиентские отделения финансовых организаций;- почта и МФЦ;- общественный транспорт и такси;- ЖКХ;- салоны красоты, бани и сауны;- спортивные организации;- театры, кинотеатры, концертные залы;- музеи и библиотеки.Ведомство предписывает до 15 августа привить сотрудников первым компонентом препарата, а до 15 сентября – вторым.