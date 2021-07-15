Главный санитарный врач региона подписала соответствующее постановление.
Во Владимирской области Роспотребнадзор ввёл обязательную вакцинацию от коронавируса. Главный санитарный врач Татьяна Данилова подписала постановление, по которому прививка от COVID-19 стала необходимой для работников ряда отраслей.
В нижеуказанных сферах необходимо привить 60% человек:
- образование;
- здравоохранение и фармацевтика;
- соцзащита;
- правоохранительные органы;
- заведения общепита и торговли;
- клиентские отделения финансовых организаций;
- почта и МФЦ;
- общественный транспорт и такси;
- ЖКХ;
- салоны красоты, бани и сауны;
- спортивные организации;
- театры, кинотеатры, концертные залы;
- музеи и библиотеки.
Ведомство предписывает до 15 августа привить сотрудников первым компонентом препарата, а до 15 сентября – вторым.