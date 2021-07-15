Заветные корочки получили 165 студентов - бакалавры, специалисты и магистры по 7 различным направлениям: «Экономика», Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муниципальное управление, Юриспруденция, «Экономическая безопасность» и Правовое обеспечение национальной безопасности. Красный диплом - у 79 выпускников.

"Заветные корочки" получили 165 студентов - бакалавры, специалисты и магистры по 7 различным направлениям: «Экономика», "Менеджмент", "Управление персоналом", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция", «Экономическая безопасность» и "Правовое обеспечение национальной безопасности". Красный диплом - у 79 выпускников.Анастасия Тихонова, выпускница направления "Правовое обеспечение национальной безопасности":- Я очень рада, что выбрала именно это учебное заведение, ни разу не пожалела. И всем своим друзьям всегда рекомендую приходить сюда.РАНХиГС - это большая семья, говорят выпускники. И расставаться с альма-матер нелегко. С напутственным словом для выпускников выступил директор Владимирского филиала Президентской академии Вячеслав Картухин.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, зампредседателя Законодательного Собрания (фракция "Единая Россия"):- Мы постарались за весь период обучения дать очень качественное юридическое образование, экономическое, управленческое. Конечно, мы желаем нашим выпускникам добиться больших успехов в жизни, реализовать в своей профессии.Трудоустройство студентов РАНХиГС начинается ещё до выпускного. Многие получают предложения от работодателей во время практики в следственном управлении или прокуратуре Владимирской области.Игорь Пантюшин, прокурор Владимирской области:- Студенты и выпускники этого вуза, конечно, очень востребованы в практической деятельности и в частности в органах прокуратуры.// Теоретически знания у них достаточны.Артём Кулаков, начальник СУ СК Российской Федерации по Владимирской области:- Следственное управление Владимирской области достаточно серьезно взаимодействует с Российской академией. И хотел бы продолжить это взаимодействие уже не как со студентами, а как с профессиональными юристами.Активно сотрудничает с президентской академией и администрация области. Хорошим примером совместной работы стал конкурс студенческих проектов "Наше будущее".Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Благодаря этому конкурсу мы раскрываем потенциал нашей молодежи и даем возможность опередить свой визионерский взгляд на будущее развитие нашего региона.По традиции после окончания официальной части выпускники подкинули в небо конфедератки. Есть поверье : чем выше она взлетит , тем "круче" будет должность.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"