По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца текущих суток во Владимире и по области ожидается гроза с ..

По прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-4 часа с сохранением до конца текущих суток во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным. Северо-западный ветер усилится до 12-17 м/с.В МЧС напоминают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, ростом числа ДТП, повреждением сельскохозяйственных культур.Жителям региона рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.Номера экстренных служб - 101, 112.