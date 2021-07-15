ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в своем классе сухогруз стоимостью $23,2 млн. Это первое судно, переданное лизинговой компанией оператору. До конца ..

ГК ВТБ Лизинг передал ГК Солар в финансовый лизинг наиболее экологичный в своем классе сухогруз стоимостью $23,2 млн. Это первое судно, переданное лизинговой компанией оператору. До конца декабря клиенту планируется поставить еще два аналогичных сухогруза.Сделка реализована в рамках стратегического партнерства, о котором стороны заключили соглашение в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2021 г. ВТБ Лизинг планирует активно развивать взаимодействие с операторами морских грузоперевозок и наращивать портфель в этом сегменте в ближайшие годы.Сухогруз передан в финансовый лизинг сроком на 7 лет с возможностью пролонгации на дополнительные 7 лет. Сделка осуществлена на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики и английского права. Несмотря на напряженную ситуацию на первичном и вторичном рынках купли-продажи судов, когда спрос значительно превышает предложение, сделка реализована в кратчайшие сроки.Судно Rostrum Europe - сухогруз класса handysize (40 000 DWT), построено на китайской верфи Jiangsu NewYangzi Shipbuilding с неограниченным районом плавания, предназначенным для перевозки насыпных и навалочных грузов. На сегодняшний день это судно считается самым экологичным в своем классе по выбросу серы в судовом топливе. Индекс энергетической эффективности у него равен 4,03 г Co2/тонна, что соответствует самому низкому уровню выбросов углерода среди всех судов данного класса в мире. Этот показатель на 34% ниже контрольного уровня Международной морской организация (International Maritime Organization). Двигатели Rostrum Europe модифицированы для работы на альтернативных видах топлива, таких как СПГ и биотопливо. Судну будет выдан зеленый паспорт (IHM- Inventory of Hazardous Materials), что подтвердит высокий уровень экологической безопасности управлением опасными материалами и утилизации судна. Судно оснащено системой очистки балластных вод, одобренной Международной морской организацией и Бероговой охраной Соединенных Штатов (US Coast guard).«Данный проект с группой Солар привлёк наше особое внимание своей экологической направленностью, выбором наиболее эффективных типов судов с точки зрения защиты окружающей среды. Для ВТБ Лизинг участие в экологических и социальных проектах имеет важное значение: мы стараемся предложить оптимальные условия для их реализации. Устаревший российский флот для грузоперевозок – серьезная экологическая проблема в масштабах страны, дать эффективные с финансовой точки зрения инструменты для ее решения – для нас вызов. Мы активно работаем с производителями, изучаем существующий опыт и стараемся обратить внимание клиентов на наиболее экологичные суда на рынке», - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.Первые морские суда появились в портфеле ВТБ Лизинг в 2011 году, в 2020 году работа по этому направлению была существенно активизирована: реализовано две крупные сделки с FESCO, и по итогам 2020 г. новый бизнес ВТБ Лизинг по морским судам составил 1,5 млрд рублей.«Мы рассчитываем на рост объемов в 2021-2022 годах. Видим, что лизинг морских судов будет в ближайшие годы активно развиваться в России. Этому способствует позитивная динамика на рынке морских перевозок и услуг и высокая степень износа объектов (согласно данным Росстата, средний возраст судов, эксплуатируемых в России - более 33 лет). У ВТБ Лизинг в этом виде сделок есть необходимые компетенции, поэтому планируем расширение сотрудничества с операторами перевозок в России, в том числе обсуждаем перспективный пул сделок на этот и следующий год с группой Солар», - подчеркнул Дмитрий Ивантер.ГК Солар будет использовать полученный сухогруз для перевозки любых навалочных и насыпных грузов по всему миру. Расширение морского флота не только за счет зафрахтованных, но и собственных судов позволит повысить эффективность управления деятельностью.