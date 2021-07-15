Зарегистрировано семь кандидатов-одномандатников.

Выборы в Госдуму во Владимирской области пройдут с 17 по 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса голосование решено растянуть на три дня.«Мы будем стараться обезопасить избирательные участки. На входе будет проводиться термометрия, организуем выдачу защитных масок, перчаток. Члены участковых комиссий также будут находиться на УИКах в СИЗ. Сейчас привито около 20% сотрудников, но мы прорабатываем вопрос их иммунизации», - пояснил председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев.К 14 июля документы на регистрацию подали семь кандидатов, которые пойдут по одномандатным округам: Лариса Емельянова и Антон Сидорко (КПРФ), Владимир Рыкунов и Сергей Корнишов (ЛДПР), Игорь Игошин и Григорий Аникеев («Единая Россия»), Андрей Маринин («Справедливая Россия - За правду»). Ни один самовыдвиженец не изъявил желания попытать счастье в единый день голосования. Беспартийным, для того чтобы зарегистрироваться, требуется собрать 20 тысяч подписей.Напомним, что кроме выборов в российский парламент в регионе пройдет 32 локальных избирательных кампании: 13 – основных, 16 – дополнительных и три - повторные.Будет открыто три временных участка: в ОКБ и «Красном кресте» во Владимире, а также на базе ГКБ в Коврове.