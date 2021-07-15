Во Владимирской области на 15 июля подтверждено 234 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Во Владимире диагноз подтвердился ..

Во Владимирской области на 15 июля подтверждено 234 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 73 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасную инфекцию в Ковровском, 22 - в Гусь-Хрустальном, 20 - в Муромском, 15 - в Суздальском, 13 сл. в Киржачском, 12 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в г. Радужный, 7 сл. в Собинском, 6 сл. в Юрьев-Польском, 5 сл. в Гороховецком, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Меленковском, 4 сл. в Судогодском, 3 сл. в Александровском, 3 сл. в Селивановском, 2 сл. в Камешковском)Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 39 718 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 9308 случаев во Владимире, 4728 - в Гусь-Хрустальном районе, 4342 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.