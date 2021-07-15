На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.73 - во Владимире24 - в Ковровском районе22 - в Гусь-Хрустальном районе20 - в Муромском районе15 - в Суздальском районе13 - в Киржачском районе12 - в Вязниковском районе8 - в Петушинском районе8 - в Радужном7 - в Собинском районе6 - в Юрьев-Польском районе5 - в Гороховецком районе5 - в Кольчугинском районе4 - в Судогодском районе4 - в Меленковском районе3 - в Александровском районе3 - в Селивановском районе2 - в Камешковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 718 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).