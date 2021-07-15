На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля
лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 июля лабораторно подтверждено 234 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
73 - во Владимире
24 - в Ковровском районе
22 - в Гусь-Хрустальном районе
20 - в Муромском районе
15 - в Суздальском районе
13 - в Киржачском районе
12 - в Вязниковском районе
8 - в Петушинском районе
8 - в Радужном
7 - в Собинском районе
6 - в Юрьев-Польском районе
5 - в Гороховецком районе
5 - в Кольчугинском районе
4 - в Судогодском районе
4 - в Меленковском районе
3 - в Александровском районе
3 - в Селивановском районе
2 - в Камешковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 39 718 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).