Похищенный гаджет был возвращен владелице. Также фигурантка компенсировала моральный вред.

В конце июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже принадлежащего ей мобильного телефона. Потерпевшая пояснила, что оставила гаджет на стеллаже в магазине, когда рассматривала товар, а через несколько минут не обнаружила его на месте.Сумма причиненного ущерба составила 8 100 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине. Личность и местонахождение подозреваемой были установлены.Фигурантку, 55-летнюю местную жительницу, полицейские задержали на одной из улиц Александрова. Женщина созналась в содеянном.Похищенное имущество было изъято и возвращено владелице. Также фигурантка компенсировала моральный вред в сумме 20 000 рублей.Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.