Жалобу ответчика облсуд оставил без удовлетворения.
Владимирский областной суд признал законным решение Октябрьского суда о взыскании с мэрии более 200 тысяч рублей в качестве материального ущерба. Горадминистрация заплатит за упавшую на автомобиль остановку.
В апреле прошлого года жительница областного центра припарковала машину возле металлического павильона на улице Лакина. Ветром его сдуло прямо на автомобиль. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.
Фемида пришла к выводу, что причиной случившегося стало ненадлежащее состояние объекта, а кратковременное усиление ветра не является обстоятельством непреодолимой силы.
В результате чиновников обязали возместить ущерб в размере 208 тысяч рублей. Жалобу ответчика облсуд оставил без удовлетворения.