Жалобу ответчика облсуд оставил без удовлетворения.

Владимирский областной суд признал законным решение Октябрьского суда о взыскании с мэрии более 200 тысяч рублей в качестве материального ущерба. Горадминистрация заплатит за упавшую на автомобиль остановку.В апреле прошлого года жительница областного центра припарковала машину возле металлического павильона на улице Лакина. Ветром его сдуло прямо на автомобиль. ЧП попало на камеры видеонаблюдения.Фемида пришла к выводу, что причиной случившегося стало ненадлежащее состояние объекта, а кратковременное усиление ветра не является обстоятельством непреодолимой силы.В результате чиновников обязали возместить ущерб в размере 208 тысяч рублей. Жалобу ответчика облсуд оставил без удовлетворения.