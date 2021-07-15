Жительница Александрова признана виновной в получении взятки.

Жительница Александрова признана виновной в получении взятки. В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что подсудимая, выполняя функции представителя власти, в качестве благодарности незаконно получила денежные средства от трех граждан за ускорение процесса проверки и принятия решений по вопросам миграции.Ее приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 5-кратной суммы взятки (182,5 тыс. рублей) и дополнительным штрафом в размере 200 тыс. рублей.Кроме того, приговором суда подсудимая лишена права занимать должности в государственных структурах.