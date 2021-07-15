Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Юрьев-Польского, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Юрьев-Польского, который подозревается в незаконном хранении наркотических средств.Обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в феврале текущего года, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. В ходе осмотра квартиры и гаража правоохранители изъяли свертки с растительным содержимым.Проведенным исследованием подтверждено, что внутри находилась марихуана массой 8,39 грамма.Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что наркотические средства получил из выращенных им в поле растений и использовал для личного потребления.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.Фото автора Aphiwat chuangchoem: Pexels