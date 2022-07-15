В Вязниках 18-летний местный житель предстанет перед судом за преступление против половой свободы 13-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. «По версии

В Вязниках 18-летний местный житель предстанет перед судом за преступление против половой свободы 13-летней знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Владимирской области. «По версии следствия, в ночное время 29 марта 2022 года, находясь на общей кухне жилого дома, подозреваемый совершил в отношении своей 13-летней знакомой преступление против ее половой свободы и неприкосновенности»,