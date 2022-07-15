В течение полугода после получения компенсации собственники должны выписаться из квартир и освободить занимаемые помещения.

Во Владимире жильцов дома №23 «А» по Суздальскому проспекту выселят из квартир с компенсацией. Решение принял Фрунзенский районный суд.С исками к собственникам об изъятии недвижимости для муниципальных нужд обратилась горадминистрация. Дом признан аварийным и подлежит сносу. В установленный срок постройка владельцами не демонтирована. Теперь вопросом займётся мэрия. Владимирцам разослали соглашения об изъятии квартир, но горожане их не подписали.В итоге суд постановил, что они обязаны в течение полугода после получения компенсации выписаться из дома и освободить занимаемые помещения.