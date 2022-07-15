Новый гендиректор ВСМЗ встретилась с врио губернатора.

Александр Авдеев и новый гендиректор ВСМЗ развитие Владимиро-Суздальского музея-заповедника и туризма в регионе.«Её идеи связаны с тем, чтобы дать возможность не только туристам, но и владимирцам лучше ознакомиться с местными достопримечательностями. Сохранение тёплых отношений между Москвой и нашим краем даст дополнительный импульс к развитию программ, которые принесут Владимирской области дополнительную популярность, славу и гордость», – подчеркнул врио губернатора.Екатерина Проничева добавила, что вскоре учреждение порадует жителей новыми проектами.«Мы обсудили общие планы по наведению порядка в историческом наследии региона, памятниках архитектуры, а также новые интересные культурные проекты для наших посетителей», - отметила новый руководитель музея.Напомним, что на днях Екатерина Проничева сменила в должности генерального директора ВСМЗ Сергея Рыбакова, проработавшего около года.