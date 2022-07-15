В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск погибли пожилой мужчина и его несовершеннолетний внук. Как сообщает , инцидент произошел 14 июля на 165-м ..

В Ханты-Мансийском автономном округе (Югра) в ДТП на трассе Сургут – Нижневартовск погибли пожилой мужчина и его несовершеннолетний внук. Как сообщает , инцидент произошел 14 июля на 165-м километре дороги.66-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Sportage. Водитель и 16-летний пассажир погибли на месте, еще один пассажир – 10-летняя девочка получила множественные травмы. По предварительным данным, пенсионер мог уснуть за рулем по дороге домой из отпуска.