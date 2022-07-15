Госслужащий пообщается с Александром Авдеевым, побывает на владимирском мясокомбинате, а также на ферме в селе Рождествено.

Во Владимирскую область приехал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он посетил несколько местных предприятий.Он подчеркнул, что аграрии чувствуют себя неплохо, а также отметил высокие объёмы производства и переработки молока.«Регион обеспечивает себя и близлежащие регионы. Динамика позволяет сделать вывод о росте этой продукции», — добавил федеральный чиновник.Отдельно министр остановился на проблемах. Для их решения губерния поучаствует в госпрограммах по росту сельхозоборота земель и развитию мелиорации.«Необходимо начать обрабатывать 200 тысяч гектаров. Ежегодная цель - 20 тысяч», - добавил Александр Авдеев.По словам Патрушева, благодаря высокому потенциалу Владимирская область может рассчитывать на увеличение господдержки.Напомним, что две недели назад наш край