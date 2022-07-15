Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» продолжают бороться за свои квартиры. На этот раз с застройщиком встретились люди, которые строят жилье в пятом корпусе. По их словам, здание построено только на

Дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» продолжают бороться за свои квартиры. На этот раз с застройщиком встретились люди, которые строят жилье в пятом корпусе. По их словам, здание построено только на 15%. В доме предусмотрены три подъезда. Два из них частично выполнены на уровне свай, а в третьем нет даже фундамента. Игорь Другов обещает возобновить строительство корпуса