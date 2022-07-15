Специалисты ВШЭ спрогнозировали ослабление роли доллара в мировых финансах.

Значение доллара в мировой финансовой системе в среднесрочной перспективе снизится, к таким выводам пришли эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики.К признакам будущей дедолларизации экономисты отнесли следующие факторы: снижение мировых валютных резервов до 12,2% по итогам первого квартала 2022 года, диверсификация резервов ряда стран в пользу альтернативных валют — в 2022 году долларовые резервы составляют 58,9%, ослабление доминирования доллара на мировом рынке энергоресурсов, расширение использования цифровых национальных валют и платёжных систем."Ускорение этих процессов наряду с потенциальным созданием новых механизмов международных расчётов и ростом использования бартерных операций в среднесрочной перспективе продолжит снижать роль доллара США в мировой финансовой системе", — говорится в отчёте.По оценке экспертов, заморозка долларовых резервов Банка России в рамках санкционного давления создала прецедент утраты доверия к США для других стран, особенно развивающихся. Вследствие этого Израиль, Китай, Турция, Чили и другие государства увеличили долю резервов в альтернативных валютах за счёт сокращения долларовых вкладов.