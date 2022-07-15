По итогам реализации проекта для более чем 43 тысяч жителей(почти 80% населения) улучшатся качество и надёжность отопления.

ФНБ выделил миллиард рублей на модернизацию системы теплоснабжения в Гусь-Хрустальном. Об этом Александр Авдеев сообщил в своем аккаунте «Вконтакте».Работы начнутся в текущем году. В первую очередь власти построят два участка теплосетей, по которым уже готова проектная документация. Основные объёмы запланированы на 2023 год.«Планируем возвести шесть блочно-модульных котельных и обновить более 10 км коммуникаций», - подчеркнул глава региона.Средства перечислят из Фонда национального благосостояния, часть денег поступит из «Владимиртеплогаза».«Нам уже одобрили заявку по Александрову, ждём решения по Кольчугино», - добавил врио губернатора.По итогам реализации проекта в Гусь-Хрустальном для более чем 43 тысяч жителей(почти 80% населения) улучшатся качество и надёжность отопления.