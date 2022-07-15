По данным Федеральной службы безопасности, жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода ..

По данным Федеральной службы безопасности, жители Кабардино-Балкарской Республики, Волгоградской, Астраханской, Самарской и Московской областей создали сеть сбора, хранения и перевода денег на счета третьих лиц, а в результате — террористов в Сирии. Об этом сообщает .Пять граждан были задержаны на территории Самарской области. По месту проживания задержанных прошли обыски, где были обнаружены средства коммуникации, инструменты для осуществления платежей и прочие улики. По данным , возбуждены уголовные дела.