15.07.2022

2022-07-15 12:25:39

Глава Росгосцирка Сергей Беляков рассказал о запуске крупнейшего циркового фестиваля

Крупнейший Международный цирковой фестиваль Без границ пройдет в Санкт-Петербурге в дни школьных каникул с 3 по 6 ноября. Он станет самым масштабным проектом отечественного циркового искусства и состоится в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке, которому в этом году исполняется 145 лет со дня основания.



Символично, что наш новый фестиваль циркового искусства пройдет в культурной столице нашей страны и в цирке, который по иронии судьбы организовал итальянец Гаэтано Чинизелли. И мы будем рады видеть в нашем цирке представителей самых разных стран, – рассказал гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков.



Решение об учреждении фестиваля в России было принято после того, как организаторы циркового форума в Монте-Карло отозвали приглашение российских артистов на юбилейный, 45-ый фестиваль циркового искусства. По словам Белякова, артисты вели подготовку к нему на протяжении нескольких лет.



Бесспорно, первой эмоцией было разочарование. Но длилось оно минут 15, не больше. Потому что тут же позвонила министр культуры РФ Ольга Любимова и предложила идею провести фестиваль на нашей площадке. Ее реакция была мгновенной. Решение приняли в тот же день, – подчеркнул глава Росгосцирка.



Всего на участие в международном фестивале прислали заявки более 100 стран, среди которых Италия, Франция, Польша, Молдова, Казахстан, США, Испания, Мексика, Венгрия и Китай. Отобраны будут от 20 до 24 номеров.



Ведущим мероприятия станет Эдгард Запашный. В состав жюри войдут: заместитель гендиректора Большого Московского цирка Татьяна Запашная, цирковой продюсер Гия Эрадзе, гендиректор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин, гендиректор Столичного цирка в Будапеште (Венгрия) Петер Фекете, президент Международного циркового фестиваля Сан-Поль-Ледакс (Франция) Брюно Лалой и другие.