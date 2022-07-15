Фигурант арестован.
Во Владимирской области задержан А.И. Сиднев, обвиняемый в хищении средств пайщиков. Мужчина руководил кредитно-потребительскими кооперативами «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка».
Напомним, что уголовное дело на обвиняемого в мошенничестве возбудили в сентябре 2019 года. Срок предварительного следствия продлён до 11 сентября 2022 года включительно.
По версии правоохранителей, путём обмана и злоупотребления доверием, он размещал рекламу в СМИ с целью привлечения денег владимирцев, обещая им неслыханную выгоду. Злоумышленник врал, что вклады застрахованы, а финансовая устойчивость и выплаты процентов осуществлялись за счёт привлечения новых клиентов.
При этом председатель правления систематически похищал средства организации и личные сбережения людей. Потерпевшими признано более 1500 человек. Ущерб достиг миллиарда рублей. Как сообщает прокуратура, на имущество обвиняемого на сумму 251 млн рублей наложен арест.
В начале июня группа пайщиков пожаловалась прокурору Владимирской области на бездействие МВД при расследовании уголовного дела. Владислав Малкин организовал проверку и его подчинённые выявили новый эпизод мошенничества. В результате на Сиднева завели ещё одно дело. Сначала его задержали, а потом поместили в СИЗО. Расследование продолжается.