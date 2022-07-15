Фигурант арестован.

Во Владимирской области задержан А.И. Сиднев, обвиняемый в хищении средств пайщиков. Мужчина руководил кредитно-потребительскими кооперативами «Народная касса», «Партнер» и «Поддержка».Напомним, что уголовное дело на обвиняемого в мошенничестве возбудили в сентябре 2019 года. Срок предварительного следствия продлён до 11 сентября 2022 года включительно.По версии правоохранителей, путём обмана и злоупотребления доверием, он размещал рекламу в СМИ с целью привлечения денег владимирцев, обещая им неслыханную выгоду. Злоумышленник врал, что вклады застрахованы, а финансовая устойчивость и выплаты процентов осуществлялись за счёт привлечения новых клиентов.При этом председатель правления систематически похищал средства организации и личные сбережения людей. Потерпевшими признано более 1500 человек. Ущерб достиг миллиарда рублей. Как сообщает прокуратура, на имущество обвиняемого на сумму 251 млн рублей наложен арест.В начале июня группа пайщиков пожаловалась прокурору Владимирской области на бездействие МВД при расследовании уголовного дела. Владислав Малкин организовал проверку и его подчинённые выявили новый эпизод мошенничества. В результате на Сиднева завели ещё одно дело. Сначала его задержали, а потом поместили в СИЗО. Расследование продолжается.