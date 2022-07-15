В тесноте, но в большой обиде. Жительница Владимира больше 30 лет добивается от городских властей улучшения жилищных условий. В конце 80-х она переехала в эту однокомнатную квартиру в

В тесноте, но в большой обиде. Жительница Владимира больше 30 лет добивается от городских властей улучшения жилищных условий. В конце 80-х она переехала в эту однокомнатную квартиру в малосемейке на улице Юбилейной. Ее площадь – всего 20 с небольшим квадратных метров. Тогда же у женщины родился ребенок. До сих пор Ольга Артемьева вынуждена спать буквально