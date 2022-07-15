Состоялось заседание Президиума Совета законодателей страны, на котором обсудили задачи в сфере сельского хозяйства. Среди участников – председатель Законодательного собрания

Состоялось заседание Президиума Совета законодателей страны, на котором обсудили задачи в сфере сельского хозяйства. Среди участников – председатель Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев. Вопрос продовольственной безопасности в нынешнее время стоит особенно остро. Российские сельхозпроизводители в последнее время использовали в большей степени импортный посевной материал, который отличается и потребительскими качествами, и устойчивостью к болезням и