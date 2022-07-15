Татьяна Васильева, сыгравшая тещу Митяя в шестом сезоне сериала Сваты, отреагировала на слова Стаса Садальского.

Татьяна Васильева, сыгравшая тещу Митяя в шестом сезоне сериала "Сваты", отреагировала на слова Стаса Садальского.У Стаса Садальского репутация правдоруба. Высказывания актера порой задевают его коллег по цеху. Его не любят, на него обижаются, а кто-то и вообще не хочет видеть слишком прямолинейного артиста. Например, пересекаться с Садальским не желает Татьяна Васильева.Недавно актер заявил, что она постоянно играет однообразно. Мол, ее волнуют только деньги. В качестве примера, на кого должна якобы ровняться Васильева, Садальский назвал звезду сериала "Сваты" Татьяну Кравченко. По словам Стаса, та отлично импровизирует.Талантом Татьяны Эдуардовны, действительно, восхищаются. Она отлично сыграла Валентину Петровну в "Сватах". При этом поклонники сериала хорошо отзываются и о Васильевой, которая появилась в шестом сезоне. Героиня Татьяны Григорьевны тоже понравилась зрителям.Очевидно любовь миллионов Васильевой дороже, чем мнение одного из коллег. В недавней беседе с журналистами актриса призналась, что не следит за высказываниями Садальского. "Надеюсь, что больше никогда не увижу [его]", – сказала острая на язык Татьяна Григорьевна. Также она добавила, что очень рада за успехи Кравченко.Напомним, сериал "Сваты" выходил на экраны с 2008 по 2021 год. В прошлом году состоялась премьера седьмого, заключительного сезона, который вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. По мнению поклонников, сериал попросту испортили продолжением.