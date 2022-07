Этери Тутберидзе решила все-таки поставить на место скандального журналиста.

Весной Этери Тутберидзе улетела в США, ведь там тренируется ее дочь Диана Дэвис. Приезд знаменитого российского тренера привлек внимание местных журналистов, в особенности Дейва Лиза (The Skating Lesson), который постоянно критикует Этери и ее фигуристов. Тот выразил уверенность в том, что Тутберидзе навсегда покинула Россию и теперь продолжит работать в Америке.Лишь спустя две недели после скандальных заявлений журналиста тренер разразилась гневной отповедью. Она обратилась к автору блога The Skating Lesson, сделав публикацию в популярной социальной сети. Этери, образно говоря, взорвалась из-за слов Лиза: "У тебя нет ни совести, ни чести". По словам Тутберидзе, он не уважает других, поскольку сам ничего в жизни не достиг.Также она заявила, что высказывания скандального журналиста унижают людей, которые его окружают. "Позор тебе", – написала тренер, обращаясь к Лизу.Автор The Skating Lesson, конечно же, не стал извиняться перед россиянкой за наглую ложь. Дейв Лиз лишь посмеялся над словами Этери Тутберидзе, потому что она якобы тянула с ответом.Ранее "Дни.ру" публиковали , на котором дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер Борис Смолкин выступают в Нью-Джерси.