Жители Юрьевца жалуются, что после проведенных не так давно дорожных работ, путь к остановке серьезно усложнился. Вместо того, чтобы пройти напрямик с улицы Михалькова к автобусам, людям

Жители Юрьевца жалуются, что после проведенных не так давно дорожных работ, путь к остановке серьезно усложнился. Вместо того, чтобы пройти напрямик с улицы Михалькова к автобусам, людям приходится три раза переходить дорогу. Раньше, переход находился здесь – непосредственно перед остановкой, но после ремонта дорожники перенесли его на соседний перекресток, который находится в 50 метрах от