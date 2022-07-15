Правительство России одобрило заявку Владимирской области на модернизацию теплосетевого комплекса Гусь-Хрустального. Городу на это выделили свыше миллиарда рублей. Об этом 14 июля заявил

Правительство России одобрило заявку Владимирской области на модернизацию теплосетевого комплекса Гусь-Хрустального. Городу на это выделили свыше миллиарда рублей. Об этом 14 июля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин «Получили федеральную поддержку, чтобы создать в городе современную теплоэнергетическую инфраструктуру. Откладывать не будем, начнём работы уже в этом году. В первую очередь, построим два участка теплосетей, по которым уже