42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris на большой скорости врезалась в бетонный забор недалеко от Вокзального спуска во Владимире ночью 15 июля. Пострадали пассажир и водитель легковушки,

42-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris на большой скорости врезалась в бетонный забор недалеко от Вокзального спуска во Владимире ночью 15 июля. Пострадали пассажир и водитель легковушки, отказавшаяся от проверки на опьянение. Авария произошла около 1:30 недалеко от дома №61 по улице Большой Московской. По предварительной информации ГИБДД по городу Владимиру, женщина ехала на высокой