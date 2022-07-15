Во Владимире заведено уголовное дело в отношении чиновников городской мэрии по статье «Превышение должностных полномочий». Все из-за скандального здания на пересечении Мира и Горького,

Во Владимире заведено уголовное дело в отношении чиновников городской мэрии по статье «Превышение должностных полномочий». Все из-за скандального здания на пересечении Мира и Горького, которое прозвали в народе “дом-утюг”. Напомним, его построили около 10 лет назад без законных на то оснований – была, например, превышена этажность в охранной зоне объекта культурного наследия. С 14-го года