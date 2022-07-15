В Мстере прошло заседание профильной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов. В нём приняли участие глава комитета по соцполитике Совфеда Инна

В Мстере прошло заседание профильной комиссии Совета Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов. В нём приняли участие глава комитета по соцполитике Совфеда Инна Святенко, заместитель министра промышленности и торговли Гульназ Кадырова и сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова. К слову, по ее инициативе площадку для заседания выбрали именно во Мстере. Здесь сосредоточены сразу