Больной был вынужден покупать его за свой счёт.

В Петушинском районе больного сахарным диабетом не обеспечили жизненно важным лекарством. Справедливости удалось добиться только через суд.Пациенту прописали «дулаглутид», но не выдавали препарат бесплатно. Больной был вынужден покупать его за свой счёт.По результатам проверки прокурор направил в суд иск с целью обязать департамент здравоохранения и Петушинскую районную больницу выдать мужчине медикамент, а также взыскать деньги, израсходованные на лечение.Суд встал на сторону истца. Решение в законную силу пока не вступило.