Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
В поселке Мелехово Ковровского района сгорел склад деревообрабатывающего производства. ЧП произошло 14 июля.
После звонка в МЧС на место незамедлительно выехали привлекались 6 пожарных машин и 14 человек личного состава. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри складского помещения.
Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Дознаватель ведомства разбирается в причинах произошедшего.