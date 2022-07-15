Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В поселке Мелехово Ковровского района сгорел склад деревообрабатывающего производства. ЧП произошло 14 июля.После звонка в МЧС на место незамедлительно выехали привлекались 6 пожарных машин и 14 человек личного состава. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление внутри складского помещения.Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель ведомства разбирается в причинах произошедшего.