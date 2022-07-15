В России продолжают бороться с вредоносным борщевиком.

В России продолжают бороться с вредоносным борщевиком.Депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник предложил премировать наиболее активные в борьбе с борщевиком регионы, а также разработать госпрограмму по борьбе с его распространением на территории страны. Об этом сообщает .Как отметил депутат, борщевик Сосновского представляет реальную угрозу для людей, домашних и диких животных, а также наносит существенный урон природе и потенциально сельскохозяйственным землям. Зараженные растением территории теряют свой аграрный потенциал и превращаются в сорняковые "джунгли", как пишут .Помимо этого, председатель общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов поделился, как можно бороться с сорняками. По его словам, от этой напасти нет идеальной "таблетки". По сути, единственный способ истребить нежелательные растения – пропалывать. Его слова приводит