На время проведения XX Международного Праздника Огурца 16 июля будет ограничено движение транспорта. С 9 часов утра до окончания празднования от перекрестка улицы Ленина с улицей

На время проведения XX Международного Праздника Огурца 16 июля будет ограничено движение транспорта. С 9 часов утра до окончания празднования от перекрестка улицы Ленина с улицей Пушкарская и от перекрёстка улицы Толстого с улицей Молодежная будет ограничено проезд автомобилей, кроме служебного транспорта. Движение будет запрещено по улице Кремлевская, исключая служебный транспорт и жителей города, проживающих