Возведение отдельного корпуса местные жители называют эпохальным событием.

В Юрьеве-Польском скоро откроется новая детская поликлиника. Возведение отдельного корпуса местные жители называют эпохальным событием. Сейчас почти шесть тысяч малышей и подростков принимают во взрослой поликлинике.Как рассказал главврач Юрьев-Польской ЦРБ Олег Кондратьев, новое медучреждение расположено в пристройке к существующему корпусу больницы. Для маленьких пациентов оборудована крытая колясочная, отдельный вход для больных, регистратура с инфоматом, колл-центр, игровая зона, комната для кормления, а также зоны комфортного пребывания в холлах.«У каждого из четырех педиатров — комфортный кабинет. Приём будут вести хирург, отоларинголог, офтальмолог», - добавила заведующая детским отделением Ирина Петрова.Напомним, что строительство началось ещё в 2020 году. При погружении обсадных труб произошла . Пришлось проводить дополнительные исследования, усиливать основания фундаментов методом цементации, заделывать и выполнять стяжку стен. На 15 июля работы завершены. Отделение укомплектовывают оборудованием, оформляются документы на ввод здания в эксплуатацию.Александр Авдеев поставил задачу полностью наладить работу отделения к сентябрю.