Владимирцы завоевали 2 серебряные медали на первенстве России по легкой атлетике. Соревнования проходили в Казани среди юниоров и юниорок до 23 лет. На соревнованиях воспитанница

Владимирцы завоевали 2 серебряные медали на первенстве России по легкой атлетике. Соревнования проходили в Казани среди юниоров и юниорок до 23 лет. На соревнованиях воспитанница муниципальной спортшколы №4 Алисия Наумова стала серебряным призером в метании молота. Ранее в Чебоксарах проходило первенство России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, где владимирец Даниил