Во Владимире полиция задержала 62-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении 71 млн рублей у членов потребительского кооператива. По информации УМВД России по Владимирской области, в

Во Владимире полиция задержала 62-летнего местного жителя, подозреваемого в хищении 71 млн рублей у членов потребительского кооператива. По информации УМВД России по Владимирской области, в 2018 и 2019 годах мужчина привлекал деньги владимирцев к афере, обещая им высокий доход с минимальным риском. В пример приводил успешную работу кооператива в столице, Твери и других регионах страны.