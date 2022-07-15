На судебных приставов завели новое уголовное дело о халатности из-за еще одной незаконной постройки. На этот раз прокуроры проверили законность действий исполнителей в истории с торговым
<a href="https://33live.ru/novosti/15-07-2022-vo-vladimire-na-sudebnyx-pristavov-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-nezakonnoj-postrojki-tc-kub.html" target="_blank">Во Владимире на судебных приставов завели уголовное дело из-за незаконной постройки ТЦ «Куб»</a> - На судебных приставов завели новое уголовное дело о халатности из-за еще одной незаконной постройки. На этот раз прокуроры проверили законность действий исполнителей в истории с торговым
[url=https://33live.ru/novosti/15-07-2022-vo-vladimire-na-sudebnyx-pristavov-zaveli-ugolovnoe-delo-iz-za-nezakonnoj-postrojki-tc-kub.html]Во Владимире на судебных приставов завели уголовное дело из-за незаконной постройки ТЦ «Куб»[/url] - На судебных приставов завели новое уголовное дело о халатности из-за еще одной незаконной постройки. На этот раз прокуроры проверили законность действий исполнителей в истории с торговым