На судебных приставов завели новое уголовное дело о халатности из-за еще одной незаконной постройки. На этот раз прокуроры проверили законность действий исполнителей в истории с торговым

На судебных приставов завели новое уголовное дело о халатности из-за еще одной незаконной постройки. На этот раз прокуроры проверили законность действий исполнителей в истории с торговым центром на улице Чайковского у таксопарка. По материалам их проверки Следком завел дело. ТЦ “Куб” по решению суда должны были снести еще в 2019 году, но здание стоит на