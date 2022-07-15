17 июля во Владимире спустя два года вновь пройдет обрядовый праздник «Вишневый Спас». Программа мероприятия развернется в Патриаршем Саду, на Спасском холме и улице Георгиевской. С 12.00 до

17 июля во Владимире спустя два года вновь пройдет обрядовый праздник «Вишневый Спас». Программа мероприятия развернется в Патриаршем Саду, на Спасском холме и улице Георгиевской. С 12.00 до 18.00 во время праздника на территории Патриаршего сада будет работать творческая мастерская, где пройдут мастер-классы. Кроме того, на площадке возле фонтана состоится большой вишнёвый концерт. Также во