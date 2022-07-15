Название, видимо, сменит улица Парижской Коммуны.

Во Владимире улицу Парижской коммуны хотят назвать именем Героя России генерала-лейтенанта Романа Кутузова. Обращения от городских общественников поступают в мэрию и горсовет.Напомним, что Роман Владимирович погиб 5 июня в боях на территории Украины. Вместе с сопровождением офицер попал под обстрел.Ранее в его честь школу №9 областного центра, которая как раз и расположена на улице Парижской Коммуны. В честь Кутузова в родной школе откроют мемориальный класс.Генерал был выпускником учреждения. Уроженец Владимира окончил Рязанское высшее военное командное училище связи. В 1990 году направлен на службу в ВДВ. Прошёл путь от командира взвода до командира дивизии и заместителя командующего общевойсковой армией в Забайкалье. Участник боевых действий в Сирии. Награждён орденами и медалями.Теперь предложение председателя городского Совета ветеранов Василия Никитенко, председателя Совета ветеранов Ленинского района Вячеслава Гадалова и других активистов рассмотрит топонимическая комиссия.